Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила смелыми кадрами

Как рассказывает Politeka.net, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Кузнецова, которая не стыдится показывать свои внушительные формы, на этот раз превзошла саму себя.

«Я нахожу время ухаживать за собой и за своим телом. Сегодня иду на третий антицеллюлитный массаж», - рассказала модель, отметив, что в последнее время очень занята и на много времени ей не хватает.

Но Кузнецова не только рассказала, но и показала, как проходит процедура, опубликовав кадры прямо с массажного кабинета.

На некоторых кадрах, похоже, модель предстала совсем без одежды. Немного прикрывает пышные формы только пар от увлажнителя воздуха.

Ранее мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, поиграла внушительными формами в смелом декольте.

На этот раз свои внушительные объемы модель показала в баре. Девушка наслаждается коктейлем и заодно радует своих фанатов интересным видом.

Зрелище, как всегда получилось завораживающим.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».