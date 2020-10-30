Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, поиграла внушительными формами в смелом декольте

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Мила разместила в соцсети соответствующий видеоролик. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Мила позирует в черном платье с бездонным декольте, из которого едва не вываливается ее впечатляющих размеров грудь. Талию модель подчеркнула поясом.

Образ дополняет макияж с акцентом на глазах.

Кузнецова держит в руке бокал.

«Выпьешь со мной? Когда можно и стаканчик поставить», - сопроводила она комментарием игривые кадры.

Движенья модели перед камерой просто заворожили мужчин.

«Очень круто получилось, что это ты там пьёшь такое вкусненькое?», «Кошка», «Ты как всегда прекрасна🤗 Просто красотка», «Хм, да. Слов нет», «Мила, выглядишь невероятно, как всегда красотка», «Ну ты просто красотка, очень красиво сексуально смотришься, вообще супер девушка, фигурка просто класс, очаровательная, сногсшибательная, сладенькая, нежная, бесценная, малышка, такая у тебя такая красивая прекрасная обворожительная грудь большая, огромна❤», «Мила, ты звезда. Ты прекрасна, у меня нет слов», - пишут в комментариях.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».