Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе на радість фанатів

На фото Серябкіна позувала в чорному топіку, а волосся зализане назад. Образ Ольга доповнила стильними сережками, а сама дивилася в об'єктив камери. Красуня розповіла про ремікс на її пісню, який тепер звучить на радіо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "так нахабно викликаєш захват".

Повідомлялося, що Оля Серябкіна побешкетувала в ліжку, ледь вмостивши пружні форми в тісний топ.

Так, на опублікованому ролику Серябкіна позує в ліжку, ефектно стріляючи очима на камеру. Самі кадри знаменитість ніяк не підписала, проте її шанувальники прийшли в неймовірний захват від витівки кумира.

"Красотуля, люблю тебе«,» красуня«,» ух яка ти сьогодні, обожнюю тебе«,» так, фантазія вистачить, що ти робиш Оля«,» фантазія, що ти робиш – припини«,» гарненька ляля", - пишуть її шанувальники.

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У кадрі Ольга постала в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів. На ноги красуня одягла тонкі і короткі лосини, які здавалися напівпрозорими. Серябкіна красиво вигнулася, виставивши назад п'яту точку і закинувши руку на кермо.

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