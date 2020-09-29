Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала формы в откровенном купальнике

Ольга порадовала пользователей снимком в купальнике, который тут же разлетелся по интернету, пишет Politeka.net. Так, в одной из фан-групп появилось данное архивное фото.

Ольга позировала в сдельном купальном наряде с большим вырезом до пупка. Грудь соблазнительно выпирала из декольте, едва не показывая взгляду самые интимные места.

Поясок на талии подчеркнул ее стройность, а вырезы по бокам оголили завидные бедра Серябкиной.

Певица позировала возле моря, пытаясь прикрыть глаза от солнца. Взгляд знаменитости был серьезным.

"Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно.🌊", - написали авторы поста.

За час пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"Красиво 👍👍", "Какая же у тебя обалденная фигура 👍🙃", "Это где,Ольга?", "Тоже хочу как Серебкина,побывать на этом месте", "Тихонько сзади подойду, шепну пароль Славянский шкаф. И ты поймёшь, всё привалило", "Ого, какое море", "Реально видно, что вы алкоголь часто пьёте, пора завязывать", "Афродита из пены...", "Класс", "А уфффф ❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина опубликовала в Инстаграм сториз, в котором покорила своей необычной внешностью, используя фильтр.

Дело в том, что артистка снимала себя в зеркало, выбрав "грозную" маску - под глазами исполнительницы были видны струйки крови, а из головы торчали ушки летучей мыши. Скорее всего, красотка примеряет образы для предстоящего Хэллоуина.

Напомним, босая экс-солистка "Серебро" поиграла прелестями в дорогом авто

А еще Politeka писала, что экс-солистка «Серебро» дерзко оттопырила пятую точку ради летнего удовольствия

Также Politeka сообщала, что экс-солистка "Серебро" в узком купальнике впечатлила бесстыжим видом сзади