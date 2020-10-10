Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Что влияет/вдохновляет Вас на написание стихов?» - интересуется у звезды один из поклонников.

Обратим внимание, что Серябкина опубликовала снимок, где она во время отдыха демонстрирует роскошные формы в мокром купальнике.

«Чувства и события», - коротко отвечает звезда фанату.

Уточним, что другие поклонники Серябкиной не могли что-либо сказать, поскольку знаменитость поделилась фотографией у себя в разделе Сторис.

До этого сообщалось, что экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина покрасовалась откровенным декольте в смелом наряде

Знаменитость разместила новое фото, для которого надела ярко-красный корсет, оттороченный пушистой бахромой. Пикантной изюминкой образа стало большой вырез на груди, а также обнаженные плечи. На шее красотки можно заметит ожерелье из сердечек, которое хорошо дополняет ее одежду.

Ольга Серябкина сильно изогнулась и показалась в кадре только наполовину, акцентировав внимание на своей груди. Судя по неудобной позе певицы, ей пришлось схватиться рукой за что-то сзади, чтобы не упасть.

Напомним, босая экс-солистка «Серебро» взбудоражила позами в бесстыжем платье: «Осторожно, не сломай...»

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