Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась в одном белье, как умеет ловить ртом виноград
Кадры знаменитость опубликовала в TikTok, передает Politeka.
«Почему здесь так портится качество?» - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Серябкина позирует в одном белье, эффектно изгибаясь и ловя виноградинки. Поклонники пришли в восторг от увиденного.
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«Офигеть! А ведь это не так просто чувствовать свой рот в пространстве», «опытная», «талант во всем», «вы лучшая», «какая способная артистка», «тренеруется перед вечером. Вот только, что же там будет», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что бывшая участница группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась безупречной фигурой, показавшись на улице в одном белье
«Ты стала больше, чем просто кумиром», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Серябкина в одном черном белье демонстративно трогает себя за пикантные места, после чего демонстрирует и без того роскошную фигуру в разных позах.
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