Известная певица Ольга Серябкина, экс-солистка группы "Серебро", показала себя и рассказала о релизе
На фото красотка позирует в коротеньком платье, которое даже не прикрыло бедра звезды. Девушка сидела на заднем сидении автомобиля и смотрела в объектив камеры. Декольте в наряде тоже было приличным, поэтому можно оценить и пышную грудь певицы. Фото было сделано ночью, но это не помешало снимку стать очень жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Спасибо за вашу любовь и реакции на НЕ СТЫДНО ♥️ Я счастлива, что вы разделяете эту музыку со мной. Делитесь здесь своей любимой строчкой из трека", - написала звезда.
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Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Трек просто нереальный. Теперь ждём клип", "Космическая", "Не стыдно, даже чуть обидно", "Оля спасибо тебе за эту песню, очень нравится", "Снова, снова не спится, я лечу к тебе птицей. Скрой ладонями лица, за нами полиция".
Сообщалось, что известная певица Ольга Серябкина обтянула самые шикарные места белой тканью.
Так, красотка появилась в облегающем комбинезоне на тонких бретельках. Грудь и ягодицы смотрелись красиво и соблазнительно выпирали.
Певица позировала вполоборота к камере, глядя в камеру томным взглядом.
Напомним, страстная экс-солистка "Серебро" устроила жару на заднем сиденье машины
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