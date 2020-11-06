Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала свою апетитну подружку

На фото красуня сиділа в джинсах, черевиках і бюстгальтері. Дівчина позувала в автомобілі на задньому сидінні, залишивши волосся розпущеним. Модель задерла одну ніжку, роблячи кадр ще пікантніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасна подружка", - підписала фотографію Анастасія.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю чоловіків"," така красива"," вона чудова«,» хто не живе для того, щоб служити, той не служить для життя", "спокушання твоєї зовнішності, яка виділяється своєю красою і твоєю чуттєвістю твого прекрасного тіла, так красиво", "Лінда, Ти виглядаєш в цьому милому шкільному платті, в якому ти так добре себе почуваєш, красуня", "Доброго ранку Красуня, та дитинко?", "Якихось красунь постиш","ви так добре виглядаєте, якщо чесно".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко показала реальні розміри своїх достоїнств.

На знімку видно, як модель позує в дизайнерському рожевому бікіні досить насиченого відтінку і показує сідниці, вражаючи їх розміром. Дівчина змогла дійсно вразити фанатів:

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