Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приємно провела час в spa-салоні

Відома росіянка активно хвалиться дозвіллям, яке можуть дозволити собі далеко не всі, пише Politeka.net. Цього разу зірка показала себе після spa-процедур.

Відповідне фото Волочкова розмістила в Instagram. Балерина позувала, загорнувшись у біле простирадло, під яким проглядалося найінтимніше без білизни.

Крім того, поза була дуже відвертою - Анастасія витягнула ніжки, одну з яких вона підняла і в результаті простирадло трохи підскочило.

Волочкову не бентежило абсолютно нічого, вона взяла подушку і показала своїх лебедів з рушників.

На іншому фото артистка також позувала в салоні, поруч з одним з фахівців.

"Сьогодні після репетиції так захотілося масажу... Сьогодні знайшла в Красногорську. В районі, де я живу. Майстер Пай просто Чарівниця! 🙏 Спасибі велике їй і всьому колективу за привітний прийом і професійний масаж", - написала Волочкова.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 500 лайків і жодного коментаря, адже артистка давно закрила їх від хейтерів.

Нагадаємо, на антифанатській групі обговорили Анастасію Волочкову за її неохайний вигляд.

Зірка нещодавно спробувала влаштувати чергову рекламу товару, правда через низьку якість відео було мало що чутно.

Проте користувачі обговорили сам образ знаменитості. Попри холодну погоду, вона з'явилася на вулиці в літній міні-сукні та шубі, показала худі ноги без колготок.

Користувачі мережі написали багато невтішних слів у бік зірки.

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