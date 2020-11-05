Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова приятно провела время в spa-салоне

Известная россиянка с завидной активностью хвастается досугом, который могут позволить себе далеко не все, пишет Politeka.net. В этот раз звезда показала себя после spa-процедур.

Соответствующе фото Волочкова разместила в Инстаграм. Балерина позировала, завернувшись в белую простынку, под которой проглядывалось самое интимное без белья.

Кроме того, поза была очень откровенной - Анастасия вытянула ножки, одну из которых она приподняла и в результате простынь немного подскочила.

Волочкову не смущало абсолютно ничего, она взяла подушку и показала своих лебедей из полотенец.

На другом фото артистка также позировала в салоне, рядом с одним из специалистов.

"Сегодня после репетиции так захотелось массажа... Сегодня нашла в Красногорске. В районе, где я живу. Мастер Пай просто Волшебница! 🙏 Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный прием и профессиональный массаж", - написала Волочкова.

Всего за пять минут пост собрал более 500 лайков и ни одного комментария, ведь артистка давно закрыла их от хейтеров.

Напомним, на анти-фанатской группе обсудили Анастасию Волочкову за ее неопрятный вид.

Звезда недавно попыталась устроить очередную рекламу товара, правда из-за низкого качества видео было мало что слышно.

Тем не менее пользователи обсудили сам образ знаменитости. Несмотря на холодную погоду, она появилась на улице в летнем мини-платье и шубе, показала тощие ноги без колготок.

Пользователи сети написали много нелестных слов в сторону звезды.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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