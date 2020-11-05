Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова приятно провела время в spa-салоне
Известная россиянка с завидной активностью хвастается досугом, который могут позволить себе далеко не все, пишет Politeka.net. В этот раз звезда показала себя после spa-процедур.
Соответствующе фото Волочкова разместила в Инстаграм. Балерина позировала, завернувшись в белую простынку, под которой проглядывалось самое интимное без белья.
Кроме того, поза была очень откровенной - Анастасия вытянула ножки, одну из которых она приподняла и в результате простынь немного подскочила.
Волочкову не смущало абсолютно ничего, она взяла подушку и показала своих лебедей из полотенец.
Добронравову нашли замену в "Сватах", Иван Будько уже не тот: "Совсем старик, аж сердце сжалось"
Тина Кароль разочаровала видом "дынек" в платье с бездонным декольте: "Провисли"
Любовница Тарзана променяла стриптизера на спивающегося любимчика Собчак из "Дом-2": "Совет да любовь"
Киркоровых стало больше, певец сообщил о событии, которого ждал 9 месяцев: "Ура, поздравляю!"
На другом фото артистка также позировала в салоне, рядом с одним из специалистов.
"Сегодня после репетиции так захотелось массажа... Сегодня нашла в Красногорске. В районе, где я живу. Мастер Пай просто Волшебница! 🙏 Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный прием и профессиональный массаж", - написала Волочкова.
Всего за пять минут пост собрал более 500 лайков и ни одного комментария, ведь артистка давно закрыла их от хейтеров.
Напомним, на анти-фанатской группе обсудили Анастасию Волочкову за ее неопрятный вид.
Звезда недавно попыталась устроить очередную рекламу товара, правда из-за низкого качества видео было мало что слышно.
Тем не менее пользователи обсудили сам образ знаменитости. Несмотря на холодную погоду, она появилась на улице в летнем мини-платье и шубе, показала тощие ноги без колготок.
Пользователи сети написали много нелестных слов в сторону звезды.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций
А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу