Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде посвітила пружним тілом, вбравшись в крихітне бікіні

Як розповідає Politeka, знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Еммм ... що? XXL! Чорт, так!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Андраде позує в крихітному бікіні, елегантно вмостившись в кріслі й спокусивши при цьому поглядом. Її шанувальники не могли пройти повз такої краси, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Несіть вогнегасник», «це пожежа», «якщо це журнал, то я буду обривати всі магазини щоб його знайти», «це занадто гаряче», «якщо це журнал з тобою, то мені терміново треба його піти і знайти", " ох, що ж ти робиш, Мішелька. Яка неймовірна і красива дівчинка», «переходьте на темну сторону», "здається, ти в листопаді не перестанеш нас дивувати ще довго", - пишуть вони.

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Мішель Андраде всього 23 роки, але її ніжний голос і яскрава краса вже допомогли їй отримати визнання у широкої аудиторії.

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