Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде посветила упругим телом, нарядившись в крохотное бикини

Как рассказывает Politeka, снимки знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Эммм…что? XXL! Черт, да!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Андраде позирует в крохотном бикини, элегантно умостившись в кресле и соблазнив при этом взглядом. Ее поклонники не могли пройти мимо такой красоты, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Несите огнетушитель», «это пожар», «если это журнал, то я буду обрывать все магазины чтоб его найти», «это слишком горячо», «если это журнал с тобой, то мне срочно надо его пойти и найти», «ох, что же ты делаешь, Мишелька. Какая невероятная и красивая девочка», «переходите на темную сторону», «кажется, ты в ноябре не перестанешь нас удивлять еще долго», - пишут они.

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Мишель Андраде всего 23 года, но ее нежный голос и яркая красота уже помогли ей получить признание у широкой аудитории.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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