Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва розбурхала мережу оригінальним сюжетом на новому фото
Як передає Politeka.net, 41-річна співачка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала обличчя крупним планом.
Зірка "сховалася" за зеленим кущиком, визираючи одним оком.
Легко проглядається кожна деталь на цьому фото: ніжне обличчя Альбіни з ретельно промальованим макіяжем, максимально наближеним до натуральних кольорів; смарагдове листя; копиця рудого волосся і дивовижний погляд артистки.
"Наглядаю за вами...", - повідомила в підписі Джанабаєва.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши співачку компліментами. Її чоловікові, артисту Валерію Меладзе, пора б почати вже нервувати - можуть вкрасти таку красуню.
"Ой, спасибі що наглядаєте 😄 💕 а то стільки б вже накоїли ділов😅"
"Принадність!😘"
"Ви креативна Альбіна і дуже красива"
"Ой боже, яка красива, богиня 😍 🥰 "
"Щось шалено красиво... 😍"
"Як красиво виглядає зелений і руденький, бомба, в поєднанні з красивою дівчиною"
Раніше ми повідомляли, Джанабаєва з веснянками й двома кісками здивувала зухвалим образом на одному з фото, опублікованих в Instagram. Якщо чесно, артистка виглядає як дівчинка-підліток.
"Як думаєте, з якою піснею я буду виступати сьогодні в такому образі???", - заінтригувала підписом Альбіна.
"Напевно, щось незвичайне😏 😍 образ вам дуже личить!🌟 ", "Антошка йдемо копати картоплю", "невдалий виступ як би не здавалося, взагалі не твоє і не твій образ", "з якою піснею, це не знаю, але знаю, що ви прекрасна, мамочкі...😍 ",- поспішили відповісти користувачі.
Нагадаємо, безсоромна екс - "ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».
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