Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва розбурхала мережу оригінальним сюжетом на новому фото

Як передає Politeka.net, 41-річна співачка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала обличчя крупним планом.

Зірка "сховалася" за зеленим кущиком, визираючи одним оком.

Легко проглядається кожна деталь на цьому фото: ніжне обличчя Альбіни з ретельно промальованим макіяжем, максимально наближеним до натуральних кольорів; смарагдове листя; копиця рудого волосся і дивовижний погляд артистки.

"Наглядаю за вами...", - повідомила в підписі Джанабаєва.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши співачку компліментами. Її чоловікові, артисту Валерію Меладзе, пора б почати вже нервувати - можуть вкрасти таку красуню.

"Ой, спасибі що наглядаєте 😄 💕 а то стільки б вже накоїли ділов😅"

"Принадність!😘"

"Ви креативна Альбіна і дуже красива"

"Ой боже, яка красива, богиня 😍 🥰 "

"Щось шалено красиво... 😍"

"Як красиво виглядає зелений і руденький, бомба, в поєднанні з красивою дівчиною"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва з веснянками й двома кісками здивувала зухвалим образом на одному з фото, опублікованих в Instagram. Якщо чесно, артистка виглядає як дівчинка-підліток.

"Як думаєте, з якою піснею я буду виступати сьогодні в такому образі???", - заінтригувала підписом Альбіна.

"Напевно, щось незвичайне😏 😍 образ вам дуже личить!🌟 ", "Антошка йдемо копати картоплю", "невдалий виступ як би не здавалося, взагалі не твоє і не твій образ", "з якою піснею, це не знаю, але знаю, що ви прекрасна, мамочкі...😍 ",- поспішили відповісти користувачі.

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