Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева взбудоражила Сеть оригинальным сюжетом на новом фото

Как передает Politeka.net, 41-летняя певица опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала лицо крупным планом.

Звезда "спряталась" за зеленым кустиком, выглядывая одним глазком.

Легко просматривается каждая деталь на этом фото: нежное лицо Альбины с тщательно прорисованным макияжем, максимально приближенным к натуральным цветам; изумрудные листья; копна рыжих волос и удивительный взгляд артистки.

"Присматриваю за вами...", - сообщила в подписи Джанабаева.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав певицу комплиментами. Ее супругу, артисту Валерию Меладзе, пора бы начать уже нервничать - гляди, уведут такую красотку.

"Ой, спасибо что присматриваете 😄💕 а то столько бы уже натворили делов😅"

"Прелесть!😘"

"Вы креативная Альбина и очень красивая🌹"

"Ой боже, какая красивая, богиня😍🥰"

"Что-то безумно красиво... 😍"

"Как красиво смотрится зелёный и рыженький, бомба, в сочетании с красивой девушкой🔥"

Ранее мы сообщали, Джанабаева с веснушками и двумя косичками удивила задорным образом на одном из фото, опублкиованных в Инстаграм. Если честно, артистка выглядит как девочка-подросток.

«Как думаете, с какой песней я буду выступать сегодня в таком образе😁🧐???», - заинтриговала подписью Альбина.

"Наверное, что-то необычное😏😍 Образ вам очень идёт!🌟", "Антошка идём копать картошку", "Неудачное выступление как бы не казалось, вообще не твое и не твой образ", "С какой песней, это не знаю, но знаю, что Вы прекрасна, мамочки...😍", - поспешили ответить пользователи.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно..."

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