Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры заинтриговала сеть новыми снимками
Как пишет Politeka.net,певица отлично знает, как вскружить голову фанатам и заставить их говорить о себе.
У себя в Инстаграм-аккаунте супруга Валерия Меладзе неустанно размещает различные фотографии в смелых нарядах и интересных ракурсах, подогревая постоянный интерес к своей персоне.
В этот раз артистка разместила пару фотографий в загадочном образе – ей визажисты нарисовали веснушки на лице. Также ей сделали волнистую укладку, что добавило очарования певице.
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В подписи к ним, Джанабаева поинтересовалась у поклонников ее творчества, с какой песне она будет выступать.
«Как думаете, с какой песней я буду выступать сегодня в таком образе😁🧐???», - спросила она.
Пользователи сети тут же принялись гадать и высказывать предположения.
" Наверное, что-то необычное😏😍
Образ вам очень идёт!🌟",
" Антошка идём копать картошку",
"Неудачное выступлениекак бы не казалось, вообще не твое и не твой образ", " С какой песней, это не знаю, но знаю, что Вы прекрасна, мамочки...😍",
" Неважно, с какой, главное, почаще👏 пойте, Альбина, очень любим",
" Напоминаете Пеппи длинный чулок😍", - высказались в сети.
Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».
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