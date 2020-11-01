Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры заинтриговала сеть новыми снимками

Как пишет Politeka.net,певица отлично знает, как вскружить голову фанатам и заставить их говорить о себе.

У себя в Инстаграм-аккаунте супруга Валерия Меладзе неустанно размещает различные фотографии в смелых нарядах и интересных ракурсах, подогревая постоянный интерес к своей персоне.

В этот раз артистка разместила пару фотографий в загадочном образе – ей визажисты нарисовали веснушки на лице. Также ей сделали волнистую укладку, что добавило очарования певице.

В подписи к ним, Джанабаева поинтересовалась у поклонников ее творчества, с какой песне она будет выступать.

«Как думаете, с какой песней я буду выступать сегодня в таком образе😁🧐???», - спросила она.

Пользователи сети тут же принялись гадать и высказывать предположения.

" Наверное, что-то необычное😏😍

Образ вам очень идёт!🌟",

" Антошка идём копать картошку",

"Неудачное выступлениекак бы не казалось, вообще не твое и не твой образ", " С какой песней, это не знаю, но знаю, что Вы прекрасна, мамочки...😍",

" Неважно, с какой, главное, почаще👏 пойте, Альбина, очень любим",

" Напоминаете Пеппи длинный чулок😍", - высказались в сети.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно..."

А еще Politeka сообщала, Джанабаева в нескромном корсете блеснула "дарами природы": "Очень схожа с Татьяной Котовой".