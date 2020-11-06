Погода в Україні 6 листопада споганить все, що можна - замість дощів країну накриє нова хвиля похолодання

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

Українцям на західній частині варто очікувати невеликої хмарності, проте тут очікується похолодання до 1-5 градусів тепла вночі. У світлий час доби повітря прогріється до 6-11 зі знаком «плюс».

Схожої погоди варто очікувати й на півночі країни, де повітря прогріється лише до 6-9 градусів вище нуля. Із заходом сонця ситуація різко зміниться - буде про 3 до 5 за Цельсієм.

Трохи тепліше буде в центральних областях, де повітря прогріється до 7-10 градусів тепла. Вночі ж похолодає до 3-6 градусів вище нуля. Дощів не буде, хоча небо і затягне хмарами.

Ще більше пощастить українцям на півдні країни, де осінь «побалує» комфортними 9-12 градусами вище нуля. Вночі їх змінять менш комфортні 4-8 зі знаком "плюс".

Українцям, які проживають на східній частині країни, сьогодні прогнозують від 6 до 10 градусів вище нуля. Вночі, правда похолодає до 3-6 тепла.

Синоптики з Укргідрометцентру прогнозують, що в столиці й передмісті сьогодні буде хмарно і трохи прохолодно. Вдень від 7 до 10 градусів тепла, які в нічний час доби змінять 1-5 зі знаком «плюс».

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