Погода в Украине 6 ноября испоганит все, что можно – вместо дождей страну накроет новая волна похолодания

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Украинцам на западной части стоит ожидать небольшой облачности, однако здесь ожидается похолодание до 1-5 градусов тепла ночью. В светлое время суток воздух прогреется до 6-11 со знаком «плюс».

Похожей погоды стоит ожидать и на севере страны, где воздух прогреется лишь до 6-9 градусов выше нуля. С заходом солнца ситуация резко изменится – будет о 3 до 5 по Цельсию.

Немного потеплее будет в центральных областях, где воздух прогреется до 7-10 градусов тепла. Ночью же похолодает до 3-6 градусов выше нуля. Дождей не будет, хотя небо и затянет тучами.

Еще больше повезет украинцам на юге страны, где осень «побалует» комфортными 9-12 градусами выше нуля. Ночью их сменят менее комфортные 4-8 со знаком «плюс».

Украинцам, которые проживают на восточной части страны, сегодня прогнозируют от 6 до 10 градусов выше нуля. Ночью, правда похолодает до 3-6 тепла.

Синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют, что в столице и пригороде сегодня будет облачно и немного прохладно. Днем от 7 до 10 градусов тепла, которые в ночное время суток сменят 1-5 со знаком «плюс».

Напомним, ноябрь не пощадит украинцев, ливни ударят по некоторым областям.

Как сообщала Politeka, погода в ноябре поиздевается над украинцами, срочное предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что циклон испытает украинцев на прочность, где испортится погода.