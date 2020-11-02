Погода в Украине 2 ноября продолжит пакостить, половину граждан накроют сильнейшие ливни

Как рассказывает Politeka, повезет лишь некоторым.

В частности, речь идет о западной части страны. Здесь в светлое время суток осень побалует 8-11 градусами со знаком «плюс». Ночью же ожидается резко похолодание, местами до нуля по Цельсию.

Украинцам на северной части страны дожди уготовили иную участь. Здесь облачно будет лишь в Житомирской области. На улице ожидается от 8 до 11 градусов со знаком «плюс». После захода солнца все изменится: столбик термометра покажет от 4 до 7 выше нуля.

Такая же ситуация будет и в центральных областях. Лишь жителей Винницкой области ждет небольшая облачность. Здесь будет 8-11 градусов тепла, а ночью похолодает до 4-9 по Цельсию.

Немного облачности без дождей попадет и на юг Украины. Здесь повезет гражданам в Одесской области. Остальных ждут локальные дожди, которые местами будут переходить в ливни. На улице днем будет от 10 до 14 градусов выше нуля. В темное время суток ожидается резкое похолодание до 7-9 градусов.

Меньше всего повезет украинцам, которые проживают на восточной части страны. Здесь сильные ливни будут сопровождаться комфортными 12-14 градусами по Цельсию. А вот ночью синоптики прогнозируют похолодание до 7-9 со знаком «плюс».

Локальные дожди сегодня также накроют украинцев в Киеве и пригороде. Однако здесь будет прохладно что днем, что ночью. В светлое время суток: от 7 до 10 градусов. Ночью около 4-7 тепла.

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