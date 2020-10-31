В Украине ухудшится погода через мощный циклон

Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра, 1 ноября, циклон будет прямо над территорией Украины.

"Так что дождя в воскресенье везде будет хватать. Но с нюансами.Восточную часть дожди охватят скорее во второй половине дня и вечером, а в западной части Украины в воскресенье существенных осадков вообще не предвидится", - написала Диденко в свежем прогнозе погоды.

Синоптик также предупредила, что завтра возможны порывы ветра, который будет юго-восточным с переходом на Северный, 5-12 м/с.

Ухудшение погоды Диденко прогнозирует и в Киеве, где днем столбики термометров поднимутся не выше +8 градусов.

"Температура воздуха в воскресный день ожидается невысокой: +8+11 градусов, на Юге и Востоке +11+14 градусов. В Киеве 1 ноября ожидается дождь, порывистый до сильного, северный ветер и дневная температура воздуха около +8 градусов", - резюмировала она в свежем прогнозе.

Ранее мы предупреждали, что снег и морозы ударят по Украине.

По словам синоптика Натальи Голени, первая неделя последнего месяца осени обрадует жителей нашей страны сухой и теплой погодой.

Однако, уже после 4 ноября погода в Украине улучшится.

"Небольшие дожди будут 2 и 3 ноября, в эти дни температурный фон немного снизится, но будет близко к климатической норме. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, по ночам температура воздуха может снижаться до слабого мороза", – рассказала Наталья Голеня.

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