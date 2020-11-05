Відносини Алли Пугачової і Максима Галкіна завжди були на слуху: то їм розлучення припишуть і зради, то в черговий раз натовп гадає, хто "справжня" мати семирічних Лізи та Гаррі

Здавалося б, у зірок такого масштабу повинна бути вже стійка звичка не помічати пересудів, але не тут-то було. 44-річний гуморист Максим Галкін поскаржився падчерці Христині Орбакайте на свою нелегку ношу.

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав разом з Христиною на зйомках одного з ток-шоу.

Моложавий Галкін сховався за спиною не менш моложавої дочки Пугачової: на обличчях обох були натягнуті посмішки.

"Вчора на зйомках з @orbakaite_k посміялися над черговою порцією безглуздої брехні про нашу сім'ю в пресі. Вже скільки років про себе читаємо, але до сих пір дивуємося, як вистачає нахабства на порожньому місці заради хайпа і цитованості складати небилиці про відносини всередині сім'ї. Головна особливість таких "новин", що посилаються нібито на наші ж слова, - ви ніколи не знайдете першоджерело, де ж і коли це було сказано", - розлютився гуморист.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати пост Галкіна. Варто відзначити, негаразди зоряного сімейства зворушили не всіх - мовляв, самі вибрали таке життя - публічне. Деякі більше звернули увагу на їх зовнішність. Зокрема, Христину порівнюють з матір'ю, і радять їй надіти перуку, заради експерименту, щоб бути ще більше на неї схожою.

"Забий!"

"заспокойтеся!! Ваша сім'я нікому не цікава, самі знімаєте про себе нескінченно або дешеві передачки ТБ, що ви, що Бузова відвернути народ від проблем"

"Сам в ящику придумує, самі образилися? "Нахамили Галкіну" - який маленький хлопчик! У країні дофіга проблем..."

"Не звертайте уваги!!!! Обговорюють, значить пам'ятають!!! У Вас дуже красива сім'я, дітки диво!"

"Не думала, що ви ще реагуєте на чутки про вашу сім'ю"

"Максим намагається жартувати, але коли людині все одно, тоді реакції взагалі не буде, а у Максима реакція є"

"Спробуйте Христині надіти перуку, щоб на Аллу Борисівну була схожа. Прям цікаво😉Зараз на фото прям одне обличчя " - "та ні, у Крісті від пластики поки обличчя не перекосилося"

"Орбакайте не змінюється взагалі, красуня невимовна. Та й хлопчик зліва, мабуть, тільки школу закінчив 🤣"

Нагадаємо, рідкісне фото молодої Пугачової зворушило мережу: "ось зараз Лізуня дуже схожа на маму!".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: «я згубив твою...».