Российская певица Алла Пугачева показала себя крупным планом

Звезда каждый раз вызывает у своих поклонников восторг, пишет Politeka.net. В этот раз известная артистка решила показать свое лицо крупным планом.

Примадонна сделала селфи, которым поделилась в Инстаграм. На фото был приглушенный свет и, вероятно, знаменитость использовала фильтры, чтобы ее лицо было без морщин.

Звезда сделала пышную прическу, она смотрела в объектив и улыбалась.

На веках Пугачевой можно заметить небольшую черную стрелку, также выделялись пышные ресницы.

"Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет НАДЕЖДУ, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее»", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Алла Борисовна ❗️Вы ПРЕКРАСНЫ ❗️❗️❗️... Дай Бог , что б Добро всегда побеждало над злом ,Да❗️🙏🏻🔆", "Не нужно смазывать волосы вместе с кожей лица... Плохие у вас навыки фотошопа.... 💋", "Какая вы красивая 😍молодая ,потрясающая женщина !Шикарно выглядите ,добра вам ❤️как вы в свои годы так выглядите ? Как в форму пришли ?", "Самая красивая девочка на свете, пусть у вас все будет хорошо🙏", "Надо же... Как просто о сложном. Тронуло. Потому что сама, так же молю о добром отношении к друг другу. Только тогда нам всем станет легче жить. Спасибо", "Я не пойму... Алла сама себе пишет "красотка наша...люблю...обожаю..." Что за фейк?", "Кристина вылитая мама,стали с возрастом очень похожи😘", "Наша красавица😍Как мы соскучились❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».

Также Politeka писала, что Максим Галкин показал измученных Лизу и Гарри, похоже на переезд.