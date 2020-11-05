Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда были на слуху: то им развод припишут и измены, то в очередной раз толпа гадает, кто "настоящая" мать семилетних Лизы и Гарри

Казалось бы, у звезд такого масштаба должна быть уже стойкая привычка не замечать пересудов, но не тут-то было. 44-летний юморист Максим Галкин пожаловался падчерице Кристине Орбакайте на свою нелегкую ношу.

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал вместе с Кристиной на съемках одного из ток-шоу.

Моложавый Галкин спрятался за спиной не менее моложавой дочки Пугачевой: на лицах обоих были натянутые улыбки.

"Вчера на съемках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, - вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано", - вспылил юморист.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать пост Галкина. Стоит отметить, неурядицы звездного семейства тронули не всех - мол, сами выбрали такую жизнь - публичную. Некоторые больше обратили внимание на их внешность. В частности, Кристину сравнивают с матерью, и советуют ей надеть парик, ради эксперимента, чтобы быть еще больше на нее похожей.

"Забей!"

"успокойтесь!! Ваша семья никому не интересна, сами снимаете про себя бесконечно или дешевые передачки ТВ, что вы, что Бузова отвлечь народ от проблем"

"Сам в ящике придумывает, сами обиделись? «Нахамили Галкину» - какой маленький мальчик! В стране дофига проблем..."

"Не обращайте внимания!!!! Обсуждают, значит помнят!!! У Вас очень красивая семья, детки загляденье!"

"Не думала, что Вы ещё реагируете на слухи о вашей семье"

"Максим пытается отшучиваться, но когда человеку все равно, тогда реакции вообще не будет, а у Максима реакция есть"

"Попробуйте Кристине надеть парик, чтоб на Аллу Борисовну была похожа. Прям интересно😉сейчас на фото прям одно лицо" - "да нет, у Кристи от пластики пока лицо не перекосилось"

"Орбакайте не меняется вообще, красотка неописуемая. Да и мальчик слева, видимо, только школу закончил 🤣"

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».