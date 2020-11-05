Українська співачка Надія Мейхер-Грановська підкорила сміливим образом у напівроздягненому вигляді

Як пише Politeka.net, учасниця "Танців з зірками" виклала в соцмережі "Instagram" фото в новому вбранні свого власного бренду. Вона постала перед шанувальниками в залі з колонами, надівши кофтинку з напівпрозорої тканини, яка зробила акцент на зоні декольте. Зірка одягла також просторі чорні штани, туфлі на шпильках і зелену шкіряну куртку.

На знімку Надія Мейхер сидить на сходинках, широко розставивши ноги, сперлася об коліно і задумливо дивиться в сторону. Вона скинула куртку з одного плеча, оголивши половину торсу в напівпрозорій кофтині.

Зовнішній вигляд виконавиці в новому образі надихнув її шанувальників на позитивні коментарі:

"У милих ніг Надії Мейхер всі рівні. І старий і молодий. І правителі планети... Кожен дорівнює. І стократ він бажає ніжки Наді поцілунками дарувати... Вона диво! Вона диво! Загалом, що там говорити😍 🙏❤️".

Раніше Надія Мейхер покрасувалася в незвичайному вбранні для шоу "Танці з зірками" - різнобарвне плаття з безліччю оборок. На одній з фотографій колишня учасниця групи "ВІА Гри «опинилася в руках партнера, який вирішив її» вкусити" в образі містичного графа Дракули.

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