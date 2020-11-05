Надія Мейхер, володарка завидних форм, покрасувалася в "повітряному" вбранні
Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у фантастичному образі, нагадуючи фею з казки.
Томна брюнетка "здибила" рюші, потопаючи в їх напівпрозорих хвилях. Надія піднесла руку до рота, торкнувшись мізинцем пухких губ. При цьому красуня опустила погляд, нібито не наважуючись поглянути в камеру.
Волосся Мейхер було зібране й прикрашене квітами, а лук доповнили каблучка з синіми каменями та сріблясті сережки. Ніжний перламутровий макіяж поставив крапку в цьому ідеальному образі.
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"Мені подобається, що ви хворі не мною,
Мені подобається, що я хвора не вами,
Що ніколи важка куля земна
Не попливе під нашими ногами..."
Користувачі кинулися коментувати побачене, розсипаючись в компліментах:
"Мені подобається хворіти... Бути зачарованим грайливою красою і милуватися милими ногами🙏❤️"
"Образ нагадав Вашу роль з мюзиклу "Попелюшка"😍"
"Приголомшлива дівчина🔥"
"Ідеальна Богиня) 🙃"
"А я хворий вами"
"Ніколи не любив романси. Особливо російські. Від них віє якоюсь тугою і безвихідністю. Сприймати їх, значить налаштовувати себе на ці вібрації. Але у кожного свій смак"
"Ніжна, ширяюча хмарка. Дуже красива!!!! 🤭🌹🌹🌹"
"Обожнюю тебе, божевільна, крута і така кльова 💟 😍 "
"Наскільки чуттєво і душевно!!! ❤️"
Раніше ми повідомляли, Мейхер підкорила зухвалим образом в чорній сукні на запах. Дівчина блиснула мереживним бюстгальтером, що ненавмисно визирнув з її декольте. Наряд зовсім не сковував її рухів, та й сама Надія була не обтяжена зайвою скромністю.
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