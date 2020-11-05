Надія Мейхер, володарка завидних форм, покрасувалася в "повітряному" вбранні

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у фантастичному образі, нагадуючи фею з казки.

Томна брюнетка "здибила" рюші, потопаючи в їх напівпрозорих хвилях. Надія піднесла руку до рота, торкнувшись мізинцем пухких губ. При цьому красуня опустила погляд, нібито не наважуючись поглянути в камеру.

Волосся Мейхер було зібране й прикрашене квітами, а лук доповнили каблучка з синіми каменями та сріблясті сережки. Ніжний перламутровий макіяж поставив крапку в цьому ідеальному образі.

Чуттєва артистка супроводила знімок віршами Марини Цвєтаєвої.

"Мені подобається, що ви хворі не мною,

Мені подобається, що я хвора не вами,

Що ніколи важка куля земна

Не попливе під нашими ногами..."

Користувачі кинулися коментувати побачене, розсипаючись в компліментах:

"Мені подобається хворіти... Бути зачарованим грайливою красою і милуватися милими ногами🙏❤️"

"Образ нагадав Вашу роль з мюзиклу "Попелюшка"😍"

"Приголомшлива дівчина🔥"

"Ідеальна Богиня) 🙃"

"А я хворий вами"

"Ніколи не любив романси. Особливо російські. Від них віє якоюсь тугою і безвихідністю. Сприймати їх, значить налаштовувати себе на ці вібрації. Але у кожного свій смак"

"Ніжна, ширяюча хмарка. Дуже красива!!!! 🤭🌹🌹🌹"

"Обожнюю тебе, божевільна, крута і така кльова 💟 😍 "

"Наскільки чуттєво і душевно!!! ❤️"

Раніше ми повідомляли, Мейхер підкорила зухвалим образом в чорній сукні на запах. Дівчина блиснула мереживним бюстгальтером, що ненавмисно визирнув з її декольте. Наряд зовсім не сковував її рухів, та й сама Надія була не обтяжена зайвою скромністю.

Нагадаємо, Мейхер, що зганьбилася, зірвала образу на Кухар з "Танців з зірками": "потрібно ще рости і рости"

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