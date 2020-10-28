"Это будет точно ее образ"

Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар удивит поклонников перевоплощением в пугающую медсестру в новом выпуске шоу

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в официальном аккаунте «Танців з зірками» в Инстаграм.

Так, авторы странички рассекретили, какой образ украинская прима-балерина выбрала для Хэллоуина.

«Черный лебедь Екатерина Кухар в это воскресенье превратится в беспощадную медсестру Милдред Рэтчед. Как думаешь, подойдет судье такой образ?», - говорится в публикации.

Также сообщается, что по случаю праздника участники шоу обменяются своими партнерами, а паркет превратится в мистический отель.

Отметим, что Милдред Рэтчед – главная героиня нового сериала «Рэтчед», повествующем о превращении обычной медсестры в социопата. Ее роль исполняет актриса Сара Полсон.

Украинцы тут же принялись комментировать такой выбор образа для строгой судьи, которая отметилась уже несколькими конфликтами с участницей проекта Олей Фреймут. Отметим, что многие при этом не стесняются критиковать Кухар.

«Это будет точно ее образ», «Дана Балан не хватает, он как раз подходит к этому теме эфира», «Этот образ мне однозначно нравится», «Больше на Малефисенту похожа)», «Ей и превращаться не требуется. Кухар - наглая язва желудка!», «Прекрасная женщина прекрасна во всем», «Мамочки боже», «Ей и перевоплощаться не нужно», - пишут люди.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» ошарашила издевками над Мейхер: «Надя, не уподобляйся Фреймут».

Как сообщала Politeka, Кухар беспощадно приложила Фреймут и выдала свою любимицу на «Танці з зірками»: «Блестящая отличница…».

Также Politeka писала, что придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».