Надежда Мейхер заставила публику понервничать из-за сложного элемента в танце во время последнего выхода на паркет проекта
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала самые острые моменты страстного пасадобля (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Мейхер исполнила танец вместе с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом. На ней был красный наряд с длинным шлейфом. Последний и стал причиной провала этого трио. Танец не впечатлил ни судей, ни зрителей.
Платье Надежды закрутилось вокруг ноги партнера так, что его пришлось некоторое время распутывать: в зале потушили свет, зрители начали поддерживать трио аплодисментами. А когда свет зажегся, поддержку таки удалось выполнить.
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В подписи Мейхер прокомментировала ситуацию и пообещала преданным поклонникам не сдаваться.
"Знаю, что многие из Вас перенервничали, когда увидели меня в финальной поддержке... Спасибо за Ваши переживания, но совершенно не стоит волноваться, ведь каждая поддержка, проверяется, неоднократно проводится репетиция. И главное, в том, что я могу встать на мостик — не было никаких сомнений. Для меня это не есть сложный элемент. Сложность этого элемента в данной ситуации состояла только в том, чтобы правильно подкинуть и выжать Меня... И несмотря на то, что с первого раза из-за ЮБКИ моим парням не удалось это сделать, мы всё равно достигли Цели!!!💪💪💪 Я никогда не сдавалась, ни при каких обстоятельствах, ведь только тогда в жизни можно многое достичь... Так и здесь, поверьте, я Нашла Нужные Слова чтобы «вдохновить» своих мальчиков 🖤❤️", - поделилась переживаниями певица.
Пользователи оказали ей поддержку в комментариях:
"Вообще не пойму, что там не получилось, где наступил??? Все шикарно!!!!! 😍"
"Сколько экспрессии 👏🏻"
"змінюйте костюмера, від виступу до виступу костюми стають все більш незручними на вигляд, боюся, що і танцювати Вам у них не солодко((("
"финал очень опасный 🔥🔥но все получилось 🔥😍😍браво"
Напомним, Мейхер в "Танцях з зірками" задрала ногу выше головы перед партнером
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