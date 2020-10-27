Надежда Мейхер заставила публику понервничать из-за сложного элемента в танце во время последнего выхода на паркет проекта

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала самые острые моменты страстного пасадобля (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Мейхер исполнила танец вместе с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом. На ней был красный наряд с длинным шлейфом. Последний и стал причиной провала этого трио. Танец не впечатлил ни судей, ни зрителей.

Платье Надежды закрутилось вокруг ноги партнера так, что его пришлось некоторое время распутывать: в зале потушили свет, зрители начали поддерживать трио аплодисментами. А когда свет зажегся, поддержку таки удалось выполнить.

В подписи Мейхер прокомментировала ситуацию и пообещала преданным поклонникам не сдаваться.

"Знаю, что многие из Вас перенервничали, когда увидели меня в финальной поддержке... Спасибо за Ваши переживания, но совершенно не стоит волноваться, ведь каждая поддержка, проверяется, неоднократно проводится репетиция. И главное, в том, что я могу встать на мостик — не было никаких сомнений. Для меня это не есть сложный элемент. Сложность этого элемента в данной ситуации состояла только в том, чтобы правильно подкинуть и выжать Меня... И несмотря на то, что с первого раза из-за ЮБКИ моим парням не удалось это сделать, мы всё равно достигли Цели!!!💪💪💪 Я никогда не сдавалась, ни при каких обстоятельствах, ведь только тогда в жизни можно многое достичь... Так и здесь, поверьте, я Нашла Нужные Слова чтобы «вдохновить» своих мальчиков 🖤❤️", - поделилась переживаниями певица.

Пользователи оказали ей поддержку в комментариях:

"Вообще не пойму, что там не получилось, где наступил??? Все шикарно!!!!! 😍"

"Сколько экспрессии 👏🏻"

"змінюйте костюмера, від виступу до виступу костюми стають все більш незручними на вигляд, боюся, що і танцювати Вам у них не солодко((("

"финал очень опасный 🔥🔥но все получилось 🔥😍😍браво"

Напомним, Мейхер в "Танцях з зірками" задрала ногу выше головы перед партнером

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