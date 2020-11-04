Надежда Мейхер умеет приковать к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежие "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Пышногрудая брюнетка позировала на высоком табурете, показав себя с различных ракурсов. На ней было стильное черное платье на запах: ткань неплотно прилегала к телу, поэтому при малейших движениях Надежда так и норовила засветить лишнее. Впрочем, ей это почти удалось. На одном из фото из мегаоткровенного декольте показался черный кружевной лифчик. Мейхер, будто смущаясь, опустила взгляд, дотронувшись рукой шеи.

На другом снимке певица предстала уже в более дерзком виде, расставив упругие ножки и театрально вскинув руки - мечта мужчин.

Волосы красотка подобрала наверх, чтобы ничего не мешало любоваться ее аппетитными формами. Также роскошный лук дополнили остроконечные туфли, серьги и цепочка с кулоном в тон платью.

Ранее мы сообщали, в Сети появилось видео с нежностями между Мейхер и певцом Валерием Меладзе, к слову, мужем ее коллеги по "ВИА Гре" Альбины Джанабаевой. Парочка в свое время знатно отожгла прямо на сцене.

«Океан и три реки». Первая совместная песня в сотрудничестве с Валерием Меладзе», - подписали видео авторы аккаунта.

На камеру попал пикантный момент, когда Мейхер подошла к Меладзе и "упала" в его объятия. Звезда задрала ногу и страстно прижалась к женатому артисту. За убедительной игрой в это время наблюдали не только зрители в зале, но и другие участницы группы: Вера Брежнева, жена родного брата Валерия и Анна Седокова.

Напомним, опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти»

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