Крістіна Орбакайте вперше відверто висловилася щодо дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна

Двійнятам Гаррі і Лізі Галкіним вже сім років, і весь цей час їх старша сестра, 49-річна Крістіна Орбакайте, уникала питань про них. Але днями артистка, мабуть, втомилася тримати все в собі і зробила заяву, яка викликала дуже бурхливу реакцію.

Як виявилося, Христина була не в захваті від новини про те, що у Максима Галкіна і її матері з'являться спільні діти. Співачка розповіла про це в інтерв'ю телеканалу "ТВ Центр".

"У нашому домі питання сурогатного материнства піднімалося багаторазово, але я була проти. Моя мама не вміє бути справжньою матір'ю, тому мені б не хотілося, щоб Ліза і Гаррі відчули брак її любові і уваги, як колись я",-несподівано заявила артистка.

Однак не всі повірили в щирість Орбакайте.

«А яке право має бути за чи проти??? Начебто не на її гроші дітей народжували, годують і одягають. Або стрьомно спадок ділити стало?", "Ой, да ладно, в якій би дірі вона зараз була, якби Бог не розпорядився народитися їй у такої матері!", "Вона ревнує просто", " справа набагато простіше, це ревнощі і думки про спадщину», «ця ненаситна Орбакайте робить все, щоб по болючіше вкусити матір», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова народила Христину Орбакайте в 1971 році від свого первго чоловіка – артиста з Литви Миколаса Орбакаса.

Батьки очікували появи хлопчика, якому вже придумали ім'я Станіслав. А для народженої дівчинки ім'я було підібрано спонтанно, на честь героїні дитячої книжки, яка випадково попалася в руки молодій мамі. Через 2 роки після народження дочки сім'я Пугачової і Орбакаса розпалася.

Через те, що Пугачова активно займалася кар'єрою, практично все своє дитинство Христина провела з бабусею.

23 грудня 2011 Алла Пугачова вийшла заміж за популярного гумориста Максима Галкіна, з яким познайомилася в 2000 році. Пугачова зізналася, що романтичні стосунки з Галкіним у неї почалися ще в 2001, а з 2005 року вони жили цивільним шлюбом, який вирішили узаконити тільки через 10 років після зустрічі.

18 вересня 2013 року в родині Галкіна і Пугачової народилися син Гаррі і дочка Єлизавета, двійнята, яких виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".

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