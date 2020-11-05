Кристина Орбакайте впервые откровенно высказалась относительно детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным уже семь лет, и все это время их старшая сестра, 49-летняя Кристина Орбакайте, избегала вопросов о них. Но на днях артистка, видимо, устала держать все в себе и сделала заявление, которое вызвало очень бурную реакцию.

Как оказалось, Кристина была не в восторге от новости о том, что у Максима Галкина и ее матери появятся общие дети. Певица рассказала об этом в интервью телеканалу "ТВ Центр".

"В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я", — неожиданно заявила артистка.

Однако не все поверили в искренность Орбакайте.

«А какое Арбакайте право имеет быть за или против??? Вроде не на ее деньги детей рожали, кормят и одевают. Или стремно наследство делить стало?», «Ой, да ладно, в какой бы дыре она сейчас была, если бы Бог не распорядился родиться ей у такой матери!», «Она ревнует просто», «Дело намного проще, это ревность и мысли о наследстве», «Эта ненасытная Орбакайте делает всё, чтобы по больнее укусить мать», - пишут в Сети.

Напомним, Алла Пугачева родила Кристину Орбакайте в 1971 году от своего первго мужа – артиста из Литвы Миколаса Орбакаса.

Спустя 2 года после рождения дочери семья Пугачевой и Орбакаса распалась.

Из-за того, что Пугачева активно занималась карьерой, практически все свое детство Кристина провела с бабушкой.

23 декабря 2011 года Алла Пугачева вышла замуж за популярного юмориста Максима Галкина, с которым познакомилась в 2000 году. Пугачева призналась, что романтические отношения с Галкиным у нее начались еще в 2001, а с 2005 года они жили гражданским браком, который решили узаконить только спустя 10 лет после встречи.

18 сентября 2013 года в семье Галкина и Пугачевой родились сын Гарри и дочь Елизавета, двойняшки, которых выносила суррогатная мать.

Напомним, взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».