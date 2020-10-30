Христина Орбакайте вразила знімком зі своїм дорослим сином

Як пише Politeka.net, відповідне фото з'явилося на фан-сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскрольте в самий низ)

На фото Крістіна Орбакайте відображена поруч з сином Дені Байсаровим і чоловіком Михайлом Земцовим.

"Дені-найкрасивіший з трьох дітей! Чудовий хлопець!», "Всі дуже красиві!!!!", "Дуже хороша пара, красиві діти, Христина дуже красива!!!", "Вилитий Батько", "Син диво... і чоловік красивий", "синочок на маму схожий", "тільки Дені вийшов красенем у Христини!", "Найкрасивіший Дені😍 👍 щастя вам і здоров'я", - пишуть в коментарях.

Як відомо, у Христини Орбакайте троє дітей. Свого старшого сина Микиту вона народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.

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