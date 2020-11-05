В Міністерстві фінансів поінформували українців про оновлення важливого списку

Так, на сайті відомства опубліковано новий перелік банків, через які тепер буде проводитися виплата пенсій, грошової допомоги і зарплат працівникам бюджетних установ, передає Politeka.net.

На сьогодні уповноважені 44 банки. З попереднього списку виключені Мегабанк і Банк Січ, але доданий банк "Український капітал".

Нагадаємо, в 2021 році обсяг витрат на пенсійне забезпечення збільшиться на 1,5 млрд гривень до 204 млрд.

Зазначені кошти будуть спрямовані на продовження виплати щомісячної доплати в розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також - на індексацію пенсій.

Крім того, з 1 липня 2021 року буде введена щомісячна доплата до пенсії в розмірі 400 грн для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Доплата стосуватиметься 991 тисяч громадян.

В цілому, підвищення пенсій в 2021 році дочекаються близько 10 млн пенсіонерів.

Раніше ми повідомляли, згідно з пенсійною реформою, значних змін зазнає правило, що стосується стажу при виході на заслужений відпочинок.

Так, вимоги за стажем будуть щорічно зростати - по 12 місяців до 2028 року. Відповідно, в 2021 році у тих, хто хоче вийти на пенсію і кому є 65 років, стаж повинен становити 18 років. До 2028 року цей термін зросте до 25 років.

Варто відзначити, в українців є можливість докупити рік стажу, який обійдеться в 31,6 тисяч гривень (рік тому він коштував майже 25 тисяч).

Нагадаємо, в Украні гряде нове підвищення пенсій на 11%, але пощастить не всім

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