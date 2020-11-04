Наличка перестает быть фаворитом в расчетах украинцев

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Так, количество операций с использованием украинских банковских карт составило 4,3 млрд шт., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также известно, что сумма таких операций составила 2,8 трлн грн, что на 8,7% больше в сравнении с показателями за 2019 год.

"По-прежнему, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,4% (средний чек одной такой операции составлял 1438 грн), по количеству - расчеты в торговых сетях (50,2%)", - сообщили в Нацбанке, рассказывая о росте популярности безналичных операций.

В госрегуляторе также подчеркнули, что общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составило 73,4 млн шт., что больше на 7,4%, если сравнить с показателями за январь текущего года.

Ранее мы рассказывали, что у налички сейчас есть все шансы на "вымирание". Пандемия и карантин внесли коррективы в жизнь людей, из-за чего они стали чаще пользоваться безналичными деньгами и с помощью них оплачивать товары/услуги.

К полному отказу от налички и монет может "созреть" Швеция, поскольку такие действия усложнят жизнь злоумышленникам, которые делают акцент на отмывании денег и уклонении от оплаты налогов.

Соответственно, если страны начнут массово отказываться от наличных денег, то с улиц станут исчезать банкоматы.

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