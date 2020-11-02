Украинцам обещают существенно повысить пенсии, несмотря на нехватку денег в ПФУ

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, на март 2021 года запланировано "осовременивание" пенсий, но повезет не всем категориям льготников.

Прибавка к пенсии в марте 2021 года будет в размере 11% и ее ощутят около 10 млн украинцев.

На надбавки к выплатам не могут рассчитывать:

те украинцы, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые уже на сегодняшний день имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительного стажа);

те льготники, кто получает пенсию от государства по специальному закону (например, силовики).

Сегодня пенсию рассчитывают по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножается на стаж в годах, умножается на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты, и в конце ее нужно умножить на 1%.

Но бывают случаи, когда размер пенсии по формуле получается меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не менее 1712 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1712 грн. И даже если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн, что ниже размера минималки. Поэтому выше указанные категории пенсионеров будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки.

Право на такие выплаты, как предупреждает глава Минсоцполитики Марина Лазебная, граждане Украины получают в разном возрасте.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

Напомним, Новые жесткие требования по пенсиям, кто может остаться без выплат

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