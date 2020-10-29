Нужно рассчитывать только на себя

Украинцам рассказали, как они могут обеспечить себе достойную старость

Об этом пишет Фокус.

Из-за сложной демографической ситуации и большого дефицита в ПФУ, украинцам рекомендуют самостоятельно откладывать себе на пенсию.

По официальным данным, на конец марта текущего года активы НПФ (негосударственные пенсионные фонды) составляли 3,1 млрд грн, а участниками системы стали почти 900 тысяч украинцев.

Вложения в НПФ и в страхование жизни предполагает внесение средств в течение 20–30 лет. На сегодняшний день украинцы пенсионные активы чаще всего инвестируют в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), банковские депозиты и лишь незначительную часть вкладывают в банковские металлы, корпоративные облигации, акции, недвижимость.

"Ежемесячно отчисляя 1 тыс. грн в течение 30 лет, в сумме можно вложить 360 тыс. грн, и если фонд будет генерировать даже довольно консервативный доход около 5% годовых, то накопленный капитал составит около 800 тыс. грн", — уверяет эксперт Светлана Парандий.

Что касается страхования жизни, то украинцам предлагают доход с 4% годовых, но такой показатель ниже уровня инфляции.

Достоинствами вложений в НПФ можно назвать отсутствие обязательств относительно суммы, периода и периодичности взносов, а также возможность при желании перевести свои накопления в любой другой фонд.

В страховании эти параметры автоматически устанавливаются руководством компании, и если клиент уменьшает или прекращает взносы по страховке до окончания срока действия договора, то он автоматически лишается права на выплату или получает возвратную сумму, что в разы меньше того, что он перечислил компании.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль предупреждал, что через 15 лет украинцы могут совсем остаться без пенсионных выплат. Это связано с тем, что на одного рабочего будет приходиться два пенсионера.

Поэтому украинцам рекомендуют самостоятельно копить деньги на заслуженный отдых, ежемесячно отчисляя определенные суммы на счета.

По словам экс-главы Минфина Тимофея Милованова, сейчас он откладывает себе на пенсию от 10 до 40% дохода,

"...Если ничего не откладывать, то на пенсии не будешь иметь денег. Это очень плохо, что зарплаты маленькие, что пенсионный фонд в стране маленький. И именно поэтому нужно рассчитывать на себя", - утверждал он ранее и рекомендовал украинцам часть отложенных средств оставлять на депозитах в банках, а часть вкладывать в ОВГЗ и международные ценные бумаги.

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