В Министерстве финансов проинформировали украинцев об обновлении важного списка

Так, на сайте ведомства опубликован новый перечень банков, через которые теперь будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений, передает Politeka.net.

На сегодня уполномочены 44 банка. Из предыдущего списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».

Напомним, в 2021 году объем расходов на пенсионное обеспечение увеличится на 1,5 млрд гривен до 204 млрд.

Указанные средства будут направлены на продолжение выплаты ежемесячной доплаты в размере 500 гривен 80-летним пенсионерам, а также - на индексацию пенсий.

Кроме того, с 1 июля 2021 года будет введена ежемесячная доплата к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан.

В целом, повышении пенсий в 2021 году дождутся около 10 млн пенсионеров.

Ранее мы сообщали, согласно пенсионной реформе, значительных изменений претерпевает правило, касающееся стажа при выходе на заслуженный отдых.

Так, требования по стажу будут ежегодно расти - по 12 месяцев до 2028 года. Соответственно, в 2021 году у тех, кто хочет выйти на пенсию и кому есть 65 лет, стаж должен составлять 18 лет. К 2028 году этот срок возрастет до 25 лет.

Стоит отметить, у украинцев есть возможность докупить год стажа, который обойдется в 31,6 тысяч гривен (год назад он стоил почти 25 тысяч).

Напомним, в Укране грядет новое повышение пенсий на 11%, но повезет не всем

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