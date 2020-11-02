На десятому прямому ефірі "Танців з зірками" шоу покинула пара Ольга Фреймут і Ілля Падзина

Як передає Politeka.net, шанувальники шоу ще під час ефіру стали здогадуватися, що піде саме ця пара, так як Падзіна поводився досить дивно.

На десятому ефірі учасники обмінювалися партнерами, тому головний танець Ольга танцювала з Дмитром Дікусаром, а її партнер Ілля Падзіна запалював паркет з Юлією Саніною. Ще під час візиток до номерів стало зрозуміло, що Ілля в захваті від нової партнерки. Він не раз натякнув, як йому працювалося зі скандальною ведучою.

"Вона набагато технічніша Олі, одна з претенденток на перемогу", - заявив радісний Ілля.

Він навіть відповів на провокаційне запитання ведучих про те, з ким краще танцювати: з Ольгою або з ангелом (образ Саніної).

"Ангел-це завжди ангел. З нею легше", - боляче вколов Фреймут партнер.

"Ілля аж розцвів", "Нарешті Іллі є з ким потанцювати», «навіть Падзіна не витримав і на всю країну сказав, що зараз танцює з набагато більш технічною партнеркою», - відреагували люди.

Дмитро Дікусар проговорився, що покаже, як може танцювати Ольга, якщо «на неї не тиснути і якщо її не обзивати».

Пізніше, під час батлів Падзіна добив телеведучу впустивши її під час виконання трюку.

Нагадаємо, що Ольгу Фреймут жорстко взяли в облогу за гострий язик, відомий шоумен дав пораду ведучій:"Якби я був її чоловіком...".

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