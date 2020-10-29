Український телеведучий Сергій Притула гостро висловився про свою колишню співведучу Ольгу Фреймут

Як пише Politeka.net, Притула і Фреймут довгий час працювали разом. Вони починали з "Підйому" на "Новому каналі", після чого спільно вели ще ряд шоу. Однак, дружні стосунки зірки не зберегли. Навіть навпаки. У публічних висловлюваннях ведучі не упускають шанс один одного вколоти.

Так, на одному з ефірів «Танців з зірками», де зараз бере участь Ольга, вона поскаржилася на Притулу, який нібито ображав її під час повернення на канал.

Телеведучий вирішив прокоментувати заяви колеги під час інтерв'ю для програми "Кава з перцем". Він заявив, що Ольга занадто часто про нього згадує. За словами шоумена, доля Ольги його не цікавить. А ось її увага для нього дивна.

"Може, у Олі якийсь гештальт не закритий? Що з нею відбувається, чому вона ледь не в кожному ефірі використовує риторику, пов'язану зі мною? Якби я був її чоловіком, я б з нею серйозно поговорив", - підколов Притула колегу, натякаючи на те, що вона до нього небайдужа.

Як відомо, Ольга одружена з Володимиром Локотком, який є генпродюсером "Нового каналу".

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