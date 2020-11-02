Шоу "Танці з зірками" втратили одну з найефектніших пар проекту

Так, популярне шоу покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзіна.

Про це йдеться в офіційному Instagram-акаунті "Танців з зірками".

Таким чином, Ольга Фреймут та Ілля Подзіна покинули популярний проект в ювілейному 10-му випуску, а телеглядачі вирішили подарувати ще один шанс вокалісту групи "Без обмежень".

"Що я зрозуміла, друзі. Ніщо в житті не дається за нерозумно, над усім потрібно працювати. Є у вас мрія-Перетворіть її в бізнес-план. Я не просто так дотанцювалася до десятого ефіру, це щоденна робота, жертвування своєю сім'єю, зрештою, своїм здоров'ям. Але я не шкодую. Я дуже дякую Іллі. Безмежно дякую Яні Заєць, завдяки якій я така струнка, вона моя хореограф. Але найбільше я дякую моїй дочці Златі Мітчелл. Ви не знаєте, але вона дуже талановита і вона мене переконала прийти на цей проект", - заявила Ольга Фреймут, прощаючись зі своїми шанувальниками.

Користувачі неоднозначно відреагували на виліт пари Фреймут і Падзіни. Деякі зраділи такому повороту, але були і такі коментатори, які відзначили, що на проекті "Танці з зірками" залишилися артисти, яких відверто "проштовхують" у фінал, хоча вони цього нібито не заслуговують.

"Ніколи так не раділа", "Амінь", " Оля намагалася, але залишитися повинні сильніше учасники і це не вона. Тепер битва не на життя а на смерть", "нарешті ця колода відправиться на лісопилку"," я цього чекала з другого ефіру"," стільки хороших пар покинули проект до них, добре що справедливість восторжествувала"," не згодна, можна було Саніну додому відправити, а то тягнуть занадто", " очікувано, якщо чесно. Очі перестали горіти у Ольги, це видно, що вона втомилася, немає бажання. Удачі", "пішла гідно, промова гарна", - відреагували фанати на публікацію в коментарях.

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