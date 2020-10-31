Українська телеведуча, учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут засвітилася в обіймах знаменитого красеня

Як передає Politeka.net, фото нової парочки з'явилося на офіційній сторінці шоу в Instagram. Як відомо, цієї неділі на шоу святкуватимуть Хеллоувін. Учасники шоу поміняються партнерами і приміряють на себе цікаві образи.

У мережі вирішили розкрити карти, розповівши, хто з ким буде танцювати. Ользі Фреймут, яку регулярно критикують в мережі за відсутність таланту, за рішенням продюсерів в пару дістався Дмитро Дікусар, який на проекті замінює Діму Жука, що хворіє.

Варто відзначити, що не всі з радістю сприйняли новину. Глядачі обрушилися з критикою на телеведучу і стали жаліти хореографа, якому, на їхню думку, постійно дістаються слабкі партнерки.

"Коли вже ця фреймут піде?»,

"Бідний Дікусар. Його і так заїдають, а тут ще така партнерка дісталася! Жах! Точно відіб'ють бажання брати участь в цьому цирку ще»,

"Сподіваюся Дікусар розкриє Фреймут і підкаже їй якісь фішки, дуже чекаю їх танець»,

"Мені здається більше підфартило Олі Фреймут, але їй буде і складніше»,

"Оля з Дікусаром-шалене фото»,

"Нарешті Падзіна хоч трохи кайфане від танцю!)) А Дикусару вічно слабких кидають»,

"Досить знущатися над Дімою Дікусаром», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольгу Фреймут жорстко взяли в облогу за гострий язик, відомий шоумен дав пораду ведучій:"Якби я був її чоловіком...".

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