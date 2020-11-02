Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила фігурою в трендовому чорному платті

Дівчина володіє унікальною зовнішністю, відразу ж звертає увагу навколо себе. Молода брюнетка прославилася після того, як почала зніматися у фотосесіях для різних журналів. Тепер вона активно працює альтернативною моделлю і в Instagram показує фото зі своїх вечірніх розваг.

Кожен раз Гюль приміряє нові і нові наряди, що розрізняються між собою. При цьому вона вибирає для своїх образів різні пікантні деталі і не боїться експериментів з дизайном. У чорній сукні з ланцюгами на стегні і глибоким декольте Гюль виглядала просто приголомшливо. А завдяки обтягуючій тканині змогла також показати неприродно тонку талію.

"Красива; я закоханий❤️; Bellissima; переможець ... це плаття і ти ... 💋 ❤ ; можеш вийти за мене заміж?; Назва сукні будь ласка ??? ♥ ; Маміта🔥 🔥 🔥; гарна сукня habibi beautiful; яка краса❤️❤️. Видовище, яке варто побачити❤️❤️; Привіт красуня хх; ідеальне чорне плаття; Мила принцеса, мила; не просто граю😍 🔥; абсолютно чудова, ідеально підходить, чудово, ідеально; як називається це плаття😍", - написали користувачі.

У той же час на своєму акаунті в Instagram Гюль публікує фото в своїх кращих образах.

Більшу частину складають саме наряди з глибокими декольте і сміливими розрізами на стегнах. Дівчина акцентує увагу на достоїнствах і цей раз не був винятком. Бахарі одягла костюм, що складається з коротенького топа, більше нагадує ліфчик, спідницю з високою талією і болеро з незвичайними зав'язками на шиї.

Виставивши гідності напоказ, Бахарі отримала сотні коментарів у відповідь:

"Розкішне Малятко❤️😍; ти найсексуальніша і красива дівчина, яку я коли-небудь бачив на i. g. або світ, зупиніться, жінка;; Ти така чудова, справжня королева; Красуня і сексуальна красуня😍 😍 😘; така чудова леді».

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