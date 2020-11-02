Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила фигурой в трендовом черном платье

Девушка обладает уникальной внешностью, сразу же обращающей внимание вокруг себя. Молодая брюнетка прославилась после того, как начала сниматься в фотосессиях для различных журналов. Теперь она активно работает альтернативной моделью и в Инстаграм показывает фото со своих вечерних развлечений.

Каждый раз Гюль примеряет новые и новые наряды, различающиеся между собой. При этом она выбирает для своих образов разные пикантные детали и не боится экспериментов с дизайном. В черном платье с цепями на бедре и глубоким декольте Гюль выглядела просто потрясающе. А благодаря обтягивающей ткани смогла также показать неестественно тонкую талию.

«Красивая; Я влюблен ❤️; Bellissima; Победитель ... это платье и ты ... 💋❤; можешь выйти за меня замуж?; Название платья пожалуйста ??? ♥; Мамита 🔥🔥🔥; Красивое платье habibi beautiful; Какая красота❤️❤️. Зрелище, которое стоит увидеть❤️❤️; Привет красавица хх; идеальное черное платье; Милая принцесса, милая; Не просто играю, рвите кольца😍🔥; совершенно великолепная, идеально подходит, великолепно, идеально; как называется это платье 😍», - написали пользователи.

В то же время на своем аккаунте в Инстаграм Гюль публикует фото в своих лучших образах.

Большую часть составляют именно наряды с глубокими декольте и смелыми разрезами на бедрах. Девушка акцентирует внимание на достоинствах и этот раз не был исключением. Бахари надела костюм, состоящий из коротенького топа, больше напоминающего лифчик, юбку с высокой талией и болеро с необычными завязками на шее.

Выставив достоинства напоказ, Бахари получила сотни комментариев в ответ:

«Роскошная малышка❤️😍; ты самая сексуальная и красивая девушка, которую я когда-либо видел на i.g. или мир, остановитесь, женщина; ; ты такая великолепная, настоящая королева; Красавица и сексуальная красотка😍😍😘; такая великолепная леди».

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