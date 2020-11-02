Філіп Кіркоров відвіз дітей на курорт, поки в усьому світі вирує пандемія

Російський співак виклав на своїй сторінці в "Instagram" свіже фот з дітьми, передає Politeka.net.

Кіркоров розповів, що озвучив восьминогом в новому мультику. І показав знімки з дітьми в кінотеатрі біля афіші.

"Ого, як несподівано!", "Схожий👍", "Ваууу!!! Як же це круто!!!! Ви такі вкусняшки!!! Обожнюю!!», «Филичка... ці очі на бейсболці 😃 😘 😘 і які ж прекрасні, чудові малюки!!!", "Мені здається, це зниження статусу. З королів поп-музики до всього лише мера міста",» Вау", " Оооо! Як цікаво.. Це буде супер гучний мер восьминіг з королівськими манерами!!! 👍 Браво! 👏 👏 👏 Філіп Бедросович-прекрасний артист у всіх жанрах. Дітки-щасливі!", "Повна схожість", "чимось схожі з восьминогом", "Твоє озвучування просто жахливе", - пишуть у коментарях.

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