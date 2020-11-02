Филипп Киркоров увез детей на курорт, пока во всем мире бушует пандемия

Российский певец выложил на своей странице в "Инстаграм" свежее фот с детьми, передает Politeka.net.

Киркоров рассказал, что озвучил осьминогом в новом мультике. И показал снимки с детьми в кинотеатре возле афиши.

«Ого, как неожиданно!», «Похож👍», «Ваууу!!! Как же это круто!!!! Вы такие вкусняшки!!! Обожаю!!», «Филичка... эти глаза на бейсболке 😃😘😘 И какие же прекрасные, чудные малыши!!!», «Мне кажется, это понижение статуса. С королей поп-музыки до всего лишь мэра города», «Вау», «Оооо! Как интересно.. Это будет супер громкий мэр Осьминог с королевскими манерами!!! 👍 Браво! 👏👏👏 Филипп Бедросович - прекрасный артист во всех жанрах. Детки - счастливы!», «Полное сходство», "Твое озвучивание просто ужасное", «Чем-то похожи с осьминогом», - пишут в комментариях.

Напомним, Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример"

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