Дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, Альона, здивувала несподіваним антуражем на атмосферному фото

Як передає Politeka.net, 23-річна модель опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пустельній місцевості поруч з червоним ретро-автомобілем в незвичайному вбранні.

Дівчина повернулася до камери спиною: кремове легке плаття з зав'язочками на рівні лопаток і довгим шлефом, красиво спадало хвилями. Зібравши біляве волосся в пучок, модель вхопилася руками за поділ сукні, трохи його піднявши.

Помітно, що Альона відмовилася від бюстгальтера, розбурхавши фантазію шанувальників ніжним силуетом.

"Свобода і мир", - підписала фото зірка.

Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати. Правда, деякі порівняли її надто повітряний наряд з парашутом, тим більше, що задній фон сприяв такому порівнянню.

"Як же це красиво 😍"

"Красиво дуже, дорога !!! Ти супер жіночна"

"Ти зірка!!!"

"У мене зазвичай в цій секції коментарі більш гумористичного характеру, але цього разу... Ну, даєш, звичайно, Альонка) жінка, яка відроджується"

"Що за парашут?!😂"

Раніше ми повідомляли, Альона в образі шаленої школярки позувала на висоті на тлі міста, що розкинулося внизу. Дівчина сперлася на бортик, блиснувши фігурою в білій сорочці й чорній міні-спідниці на запах. Волосся красуня зібрала в хвостик.

"Обожнюю висоту, американські гірки, тарзанки і все в цьому дусі)) з дитинства була з шилом в 🍑 і любила скрізь лазити)", - розговорилася у підписі Преснякова.

Нагадаємо, що в родині онука Алли Пугачової вперше показали довгоочікуваного малюка:"наш Ваня Пресняков".

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