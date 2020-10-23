Российский комик Максим Галкин поделился свежими фото цветущей Кристины Орбакайте

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм комик опубликовал фото с Кристиной, которая приехала в их с Аллой дворец. Артистка была одета очень оригинально. На ней были лосины, осеннее платье, пальто и шляпка. В руках красотка держала цветы. Выглядела она очень стильно.

«Вчера после спектакля приехала @orbakaite_k на стиле. Сфотал красотку. Какая фотка лучше - 1 или 2?», - подписал фото Галкин.

За час его фото собрало больше 130 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание на то, что Кристина очень меняется: становится все больше похожей на свою звездную мать.

«Какая стильная! И все больше похожа на маму», «Орбакайте прям чародейка», «Мери Поппинс», «Вы уж покормите красотку) а то ее уже не видно за одеждой)», «Красотка, умница)», «У Кристинки ни жиринки», «Вторая! Как на Аллу стала похожа!», "Первая однозначно лучше. На второй Кристина сама на себя не похожа", - пишут пользователи сети.

Отметим, что фото появилось после того, как стало известно, что у экс-мужа Орбакайте Владимира Преснякова родился второй сын от Натальи Подольской.

Ранее мы писали, что 49-летняя Орбакайте выглядит превосходно на свой возраст. Недавно она появилась на светском мероприятии, где позировала в роскошном платье с глубоким декольте. Кристина сделала озорную прическу и с удовольствием позировала перед камерой.

Напомним, что Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа: "Папина дочка!".

Как сообщала Politeka, 49-летняя Орбакайте расцвела рядом с известным красавцем, и это не муж: "Отдаюсь и доверяюсь".

Также Politeka писала, что Орбакайте лихо вскочила на метлу и опозорилась прямо на улице.