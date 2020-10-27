Известная модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, показала себя во всей красе

Как передает Politeka.net, девушка устроила очаровательную фотосессию на крыше. Модель была одета в черную мини-юбку и белую рубашку. Она сделала себе хвост, что придало некой строгости ее образу. Девушка позировала в разных необычных позах.

«Обожаю высоту, американские горки, тарзанки и все в этом духе)) С детства была с шилом в 🍑 и любила везде лазить) не зря на узи маме сказали, что будет 100% мальчик и встречали меня с роддома в голубом конверте», - призналась жена Никиты Преснякова.

За день пост красотки собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы настолько утончённая, изысканная и женственная, даже и не подумала бы, что экстрим это про вас!», «Зачетные фотокарточки!», «Очень красивая, крутые кадры», «Красивая Алёна! Красивые фотографии!», «Алёна, вы невероятная красотка», «Очень красиво. Цвета сок», «Мне кажется, вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видела», - пишут люди.

Стоит отметить, что фото Алены появились сразу после рождения Вани Преснякова – брата ее мужа. Как известно, Наталья Подольская родила второго сына Владимиру Преснякову.

Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша: "Наш Ваня Пресняков".

Как сообщала Politeka, худосочная невестка Пугачевой устроила шоу с переодеванием перед зеркалом: пикантные кадры.

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