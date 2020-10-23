Известная модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, показала себя и попросила о помощи

На фото красотка позировала в черном топе и лосинах. Волосы у Алены были распущенными, а образ девушка дополнила украшением на шее. Преснякова стояла перед зеркалом и улыбалась, снимая себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Этот или..", - подписала фотографию девушка.

На втором снимке уже Алена показалась в бежевом топе и штанах. Красотка показывала себя, демонстрируя точеную фигуру.

"Ну все, теперь на йоге сама модная буду))", - подписала второй снимок красотка.

Под кадром были два варианта ответа и модель предложила выбрать цвет ее наряда, так как сама не смогла определиться.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Алена опубликовала фото в сторис, но так и хочется добавить: "Лучший ракурс, невозможно оторвать взгляд".

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Красотка надела мини юбку черного цвета и серый свитер с горлышком. Сверху она набросила длинное пальто и шарф. Ножки модели украшали массивные сапоги. Образ Краснова дополнила золотой цепью и солнцезащитными очками.

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