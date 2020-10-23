Известная модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, показала себя и попросила о помощи
На фото красотка позировала в черном топе и лосинах. Волосы у Алены были распущенными, а образ девушка дополнила украшением на шее. Преснякова стояла перед зеркалом и улыбалась, снимая себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Этот или..", - подписала фотографию девушка.
Тарзан разразился откровениями о "мразях" и нищете после измены Наташе Королевой: "Тебе плевать..."
Ушла из жизни легенда советского кино: на прощании заметили плохой знак, фото
Рассорившийся с Аллой Пугачевой Киркоров сорвался и наговорил лишнего: "Зае..."
Как выглядят родители Тины Кароль, с которыми у нее непростые отношения: "Я дружу со всеми, но..."
На втором снимке уже Алена показалась в бежевом топе и штанах. Красотка показывала себя, демонстрируя точеную фигуру.
"Ну все, теперь на йоге сама модная буду))", - подписала второй снимок красотка.
Под кадром были два варианта ответа и модель предложила выбрать цвет ее наряда, так как сама не смогла определиться.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Алена опубликовала фото в сторис, но так и хочется добавить: "Лучший ракурс, невозможно оторвать взгляд".
Мы сообщали, что известная московская модель Алена Преснякова (Краснова) пленила роскошным образом.
Красотка надела мини юбку черного цвета и серый свитер с горлышком. Сверху она набросила длинное пальто и шарф. Ножки модели украшали массивные сапоги. Образ Краснова дополнила золотой цепью и солнцезащитными очками.
Напомним, молодая невестка Пугачевой растрогала чувственной съемкой без белья
А еще Politeka писала, что раздетая невестка Пугачевой блеснула упругими формами без нижнего белья
Также Politeka сообщала, что молоденькая невестка Аллы Пугачевой искусила идеальными рельефами в мини-топе