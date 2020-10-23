В семье внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова случилось пополнение

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма жены Владимира Преснякова, певицы Натальи Подольской. Как стало известно, у отца Никиты появился еще один сын. А у Никиты – брат. Звездная пара опубликовала фото из роддома и показала новорожденного, не скрывая его лицо.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», - подписала снимок Наталья.

В комментариях под постом ей оставили тысячи поздравлений и положительных отзывов. Подольскую и Преснякова поздравили многие звезды, включая Анжелику Ревву, Игоря Николаева, Инну Маликову и других.

Поклонники тоже не скупились на комплименты и сразу же заявили, что новорожденный похож на папу.

«Лицо отца уже видно», «И снова мальчик!!! Вова, ты умеешь строгать мальчиков», «И малыш губки по-Пресняковски сделал», «Ой, лапочки!! Поздравляю!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что у пары уже есть общий сын, 5-летний Артемий. Таким образом, у внука Аллы Пугачевой Никиты есть три брата (двое по отцу и один по матери) и одна сестричка Клавдия. Знаменитая семья разрастается. Поклонники ждут пополнения и в семье самого Никиты.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь».

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