Популярна актриса Анджеліна Джолі спокусила довгими стрункими ніжками

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок голлівудської зірки з'явилося архівне фото, на якому красуня постала у вельми спокусливому вигляді. Джолі була одягнена в чорне боді. Її ніжки нічого не прикривало, тому вона виставила їх на загальний огляд.

Анджеліна сіла в крісло, підігнувши одну ногу під себе. Її м'яка блискуча шкіра звела з розуму шанувальників. За день вони залишили під постом масу приємних відгуків.

"Ви просто приголомшливо красиві!", "Вічнозелена, красива, велика, чудова, кохана королева", "я люблю її", "захват", "це любов", "Ням!", "Занадто спокусливо", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Джолі із задоволенням брала участь у відвертих фотосесіях. Актриса знімалася не тільки в білизні і відвертих сукнях, але також голою. Наприклад, у фільмі "Джіа", де Джолі зіграла головну роль, вона повністю роздяглася.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі похвалилася формами у відвертій сукні. У мережі з'явився архівний знімок з одного із заходів, куди Джолі прийшла в спокусливій сукні з голою спиною. Срібляста сукня з глибоким вирізом сильно здавила пишні груди актриси.

Нагадаємо, що неприборкана Анджеліна Джолі скинула одяг, запаморочивши голову мокрою ніжною шкірою: мрія мільйонів.

Як повідомляла Politeka, зухвала Анджеліна Джолі позбулася білизни і злилася з дикою природою: чорна пантера.

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