Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі роздяглася заради зухвалого кадру з диким звіром

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явився архівний знімок, на якому Джолі постала топлес. Красуня позувала в чорних шкіряних штанях, а пишні груди прикрила довгим волоссям. Втім, волосся лише частково змогло прикрити головну гордість артистки.

Джолі стояла в безсоромній позі і зухвало дивилася в камеру. На ланцюгу вона тримала чорну пантеру, яка ідеально підходила їй за образом. Варто відзначити, що фото було зроблено ще в ті часи, коли Джолі славилася зухвалим характером, а про її відчайдушні вчинки ходили легенди.

Сьогодні актриса веде більш скромне життя. Вона практично не знімається у відвертих фотосесіях, а фільми з її участю стають все більш серйозними. Як відомо, актриса повністю зосереджена на вихованні своїх шістьох дітей.

"Анджеліна Джолі від нас щось приховує", - підписали фото автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі похвалилася вражаючими формами у відвертій вечірній сукні. Актриса вийшла в світ у сукні з глибоким вирізом на спині і зі сміливим декольте. Сукня сильно здавила бюст зірки.

Нагадаємо, що неприборкана Анджеліна Джолі скинула одяг, запаморочивши голову мокрою ніжною шкірою: мрія мільйонів.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала справжню себе в конфлікті з Піттом:"Без вагань натискає на курок".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в шовковому халатику заворожила бюстом, що стирчить: Пітту можна тільки позаздрити.